Anu Sofrenović razvod je potpuno slomio, godinama se borila sa teškom depresijom: Jedna odluka sve je promenila

Zdravlje Ane Sofrenović ozbiljno narušeno

Pre tačno deset godina završio se brak Ane Sofrenović i Dragana Mićanovića. Stres zbog razvoda, briga da njihove ćerke Iva i Lena ne osete posledice razlaza roditelja, kao i život pod konstantno budnim okom javnosti doveli su do toga da glumica “upozna” bolest savremenog doba – depresiju.

Arhiva Hello!

‒ To je ona vrsta problema gde spolja delujete potpuno zdravo, a iznutra ste na trenutke potpuno paralisani. Nikome ne bih poželela ta osećanja. Nažalost, znam mnogo ljudi koje taj problem izuzetno tišti jer ih troši, oduzima im energiju, pažnju ‒ otvoreno je govorila dramska umetnica o, kako je sama istakla, najtežem periodu u životu.

‒ Možda je najgori aspekt depresije taj što ima tendenciju da vas odvaja od ljudi, jer imate stalnu potrebu da se sklanjate i krijete, od sramote što ne umete bolje da se nosite. I sumnjate u sve oko sebe, a u sebe najviše. Mirko Tabašević

Zdravlje Ane Sofrenović zabrinulo njene najmilije

Presudan trenutak za njeno ozdravljenje bio je kada je shvatila da, ukoliko ne preduzme ozbiljne mere, neće moći da nastavi dalje ni u jednom segmentu života.

‒ Čim sam tu odluku donela i preduzela prave korake, sve je bilo drugačije.

‒ U zavisnosti od raznih pritisaka sa kojima sam se susretala u životu odlazila sam ređe ili češće kod psihoterapeuta. Nijednu veću odluku nisam donela bez konsultacije, između ostalog, i sa svojim terapeutom. To mi je izuzetno pomoglo kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Kasnije, kad sam se nosila i sa depresijom i anksioznošću, shvatila sam koliko mi je dragocena bila svaka psihoterapija koja mi je na razne načine približila problem i pomogla mi da osvestim mehanizme u sebi koji su mi otežavali život ‒ isrpičala je u intervjuu za Danas Ana Sofrenović, koja je prva među javnim ličnostima progovorila o mentalnom zdravlju.

Mirko Tabašević

‒ Tada mi je mnogo ljudi bilo zahvalno, ali bilo je i onih koji su se oštro protivili, pa su čak dovodili u pitanje da li sam sposobna za rad ili ne. U našem društvu još postoji veći strah od dijagnoze nego od bolesti. Mnogo više ljudi ima probleme sa mentalnim zdravljem nego što je onih koji se odluče da se obrate lekaru i zatraže pomoć ‒ smatra Ana Sofrenović.

U međuvremenu naučila je da uživa u svakom trenutku, bilo da je to vreme provedeno sa ćerkama ili pogled na neku lepu prirodu. Boško Karanović

‒ Dozvoljavam sebi da me stvari raduju više nego pre, ali i da me rastuže. Dozvoljavam svojim emocijama da budu intenzivne i trudim se da ih osetim do kraja, bilo da su prijatne ili neprijatne. Tako daleko više osećam da živim. To je možda jedna od najvećih i najlepših promena koja mi se desila.