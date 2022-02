Ekskluzivno za novi HELLO! Marija Veljković prvi put govori o razvodu: Sa troje dece i psom napustila sam stan u kojem smo zajedno živeli

Marija Veljković za HELLO! - Ekskluzivna ispovest o razvodu

“Ovo je godina kada mi se desio najveći uspon i najveći pad u životu. To je isti događaj, sigurna sam da znate o čemu pričam. Ne bih mnogo govorila o tome, samo bih navela da mi tek predstoji borba, da tek slede rezovi, ali moram imati snage za sve to”, rekla je Marija Veljković, zaštitno lice “Slagalice”, u vlogu na svom „Jutjub“ kanalu poslednjih dana decembra. Svi su znali o čemu priča, a kako i ne bi kad je još krajem jula objavljeno da su ona i arhitekta Milan Milovanović odlučili da stave tačku na brak koji je nama sa strane izgledao idilično. Doduše, ona te informacije tada nije potvrdila, ali je već sama činjenica da ih nije demantovala govorila da su ipak tačne.

Za to vreme popularna voditeljka, koju gledamo i u projektu simboličnog naziva “Novi početak”, nije dala nijednu izjavu o privatnom životu, a pozive za intervjue učtivo je odbijala. Kada je odlučila da konačno ispriča šta joj se dešavalo i šta je sve još čeka, poverenje je ukazala magazinu HELLO!.

Kad se čuje da se neki par rastao, prvo se pomisli na “nekog trećeg”.

‒ Ne mora da bude tako. Emotivno smo se udaljili i to je bio kraj.

Parovi koji imaju troje dece, a u braku su deset godina, sigurno ne kažu tako lako: “Hajde da se razilazimo”...

‒ Kada ste s nekim jako dugo, a sve više osećate da nije kao pre, takve odluke se same nametnu.

Da li ste u godinama kada ste se radovali rođenju dece, bar ponekad pomislili: “Šta bih kad bismo se Milan i ja razveli”?

‒ Ne, kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da deca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno.

Kako ste vi i Milan uspeli da, rastavljeni, provedete nekoliko meseci pod istim krovom?

‒ Trebalo nam je vreme da bismo se organizovali. On je ostao u našem stanu, a ja sam se sa decom i kučetom preselila u svoj devojački, u kome nisam bila od 2009. godine. Nije lako, ali nastaviš život.

Kada ste se preselili?

‒ Pre šest dana. Na trenutak pomislim da je problem što Đurađa i Rosu sada vozim u školu, a onda kažem – ništa nije teško kad smo zajedno.

Jeste li srećni?

