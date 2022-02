Samo ona i on, zaljubljeni, srećni i ponosni na svoju ljubav: Nikad viđena fotografija sa venčanja Ksenije i Aleksandra Vučića (foto)

Fotografija Ksenije i Aleksandra Vučića iz doba najveće ljubavi

Novinarka Ksenija Vučić, prva supruga predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koja je preminula u 56. godini, sahranjena je 31. januara na Novom groblju u Beogradu. Na večni počinak ispratili su je članovi porodice, kolege i prijatelji. Mnogi su, potreseni njenim iznenadnim odlaskom, nastavili da se opraštaju i u danima koji su usledili.

Boško Karanović

Predsednik Vučić je na Tviteru objavio snimak uspomena sa Ksenijom i njihovom decom, Danilom i Milicom, uz poruku: „Počivaj u miru i večno hvala na svemu“.

Почивај у миру, и вечно хвала на свему. pic.twitter.com/26dL5s5Uyx — Александар Вучић (@avucic) January 31, 2022

Prethodno se i na Instagramu oprostio uz emotivne reči: „Hvala ti što je naša Milica danas snažna i nepokolebljiva devojka, naš Danilo pristojan i hrabar momak. Hvala ti što si našu decu vaspitala da je najviša vrednost biti dobar čovek. Hvala ti što si bila moj odani prijatelj i podrška svih ovih godina, što si verovala i nesebično davala sve od sebe, pomagala da naša Srbija i narod idu napred.

Zaspala si u zagrljaju našeg sina, verujem da si tako želela, zagrljaj Milice i Danila bio je tvoj ceo svet. Počivaj u miru, i večno hvala na svemu. Tvoj Aleksandar“

Andreja Damnjanović za Bazar

Ksenija Vučić, devojačko Janković, rođena je u Beogradu, 1966. godine. Supruga Aleksandra Vučića srela je zahvaljujući poslu kojim se bavila.

‒ Aleksandar i ja upoznali smo se veoma davno, 1995. godine. Tada sam radila u Radio-Indeksu i on je bio jedan od gostiju. Krenulo je prvo jedno lepo druženje puno razgovora, kroz koji smo se upoznavali. Shvatila sam da je reč o osobi koja je predivna, pametna, natprosečno obrazovana, inteligentna. Tako me je i zainteresovao. Nije mi se udvarao. Pričali smo o svim mogućim temama, ako je to bio njegov način udvaranja – onda se udvarao.

Venčali su se u Novom Sadu 1997. Iste godine dobili su sina Danila, a 2002. rodila se i ćerka Milica.

Fotografija Ksenije i Aleksandra Vučića sa venčanja

Privatna Arhiva

‒ Jedno vreme posao je trpeo zbog porodičnih obaveza. Kada je Danilo bio mali, kada se Milica rodila. U tom periodu sam se svesno povukla. Nisam insistirala na građenju karijere kao moje koleginice, nego sam odrađivala samo redovne obaveze. Čim bih završila sa poslom, trčala sam kući jer mi je porodica uvek bila na prvom mestu. Danas mi je dozvoljeno sve jer su mi deca velika. Ksenija i Aleksandar Vučić razveli su se 2011. godine, a nijedno od njih dvoje nije iznosilo detalje u medijima. Ipak, nije tajna da su ostali u dobrim odnosima.

Život Ksenije Vučić bio je ozbiljno ugrožen 2009. godine, kada joj je postavljena dijagnoza disekcije aorte. Posle neuspešnih tretmana lekovima operisana je u Parizu. Operacija je, prema njenim rečima, trajala više od deset sati, a iz kome se probudila tek četiri dana kasnije.

Poslednji san, iz kojeg se nikad nije probudila, usnila je 29. januara u naručju sina Danila.

