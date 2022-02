Veliki korak: Laura Mikić na životnoj prekretnici, Snežana Dakić van sebe

Laura Mikić, ćerka Snežane Dakić i njenog bivšeg supruga Vladimira Mikića, uskoro će napuniti 16 godina, a pred njom je već veliko životno iskušenje.

„Lepo je kad vam dete poraste, pa postane životni saputnik. Baš to ‒ na putu životnog razvoja i njenog i mog! Ne ni drugarica, ni cimerka, nego saputnica u razvoju i promenama kroz koje obe prolazimo, kroz koje nas život nosi, koje moramo da osvestimo, prihvatimo i prevaziđemo“, nedavno je napisala Snežana na svom profilu na „Instagramu“ pored fotografije sa ćerkom.

Laura Mikić u sasvim novoj ulozi

Ove godine Snežana je provela nekoliko prelepih dana u Egiptu gde je birana nova mis Srbije. Društvo joj je pravila ćerka koja je na prelepoj egzotičnoj destinaciji prvi put profesionalno stala ispred fotoaparata.

‒ Laura je pozirala u kolekciji Bate Spasojevića sa u tom momentu još uvek aktuelnom mis Srbije Andrijanom Savić. Ovaj divni ambijent egipatskog rizorta podsetio me je na izbor „Supermodel of the world“ u Majamiju, davne 1997. godine. Tom prilikom intervjuisala sam novo lice Adrijanu Limu, koja je sa 14 godina bila predstavnica Brazila. Evo sada Laure sa petnaest i po. Divne uspomene i divna sadašnjost! Hvala životu, hvala Bogu, hvala kosmosu ‒ otkrila je ponosno Snežana Dakić i novim fotografijama pokazala kako se Laura snašla u ulozi modela.

Ostaje da vidimo da li će ova preslatka mlada dama izabrati modeling kao životni poziv.