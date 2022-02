Sreća Marine Tadić sada je dva puta veća, pevačica fotografijom otkrila prelepe vesti

Sreća Marine Tadić je ogromna

Ćerka Marine Tadić pre nešto više od mesec dana oduševila je javnost. Pevačica je odlučila da je posle skoro dve godine konačno predstavi javnosti, kada je zajedno sa mamom pozirala ekskluzivno za magazin Story .

Prelepe fotografije dokaz su koliko Vera liči na mamu, a složićete se da lepše oči skoro niste videli.

Otkako je postala majka sreća Marine Tadić je ogromna.

‒ Nas dve još gradimo odnos, veoma smo vezane, to je neka posebna veza i nenormalno osećamo jedna drugu. Prvi put smo se odvojile na nekoliko dana nedavno i to je za mene bilo strašno, iako ona to verovatno nije mnogo osetila. Mnogo podseća na mene po tvrdoglavosti, stavu, od rođenja ima svoj karakter i kada nešto neće, nema nebeske sile koja će je naterati da bude drugačije ‒ rekla je Marina nedavno za Story, a sada je tu još jedan razlog za slavlje.

Neodoljiva Vera napunila je dve godine, a Marina i njen suprug Uroš potrudili su se da devojčica dobije proslavu rođendana kakvu jedna princeza i zaslužuje.

