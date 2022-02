Uzrok smrti Merime Njegomir više nije tajna, ćerka Ljubica otkriva: Greška eminentnog doktora koštala ju je života, zbog ovoga je preminula

Uzrok smrti Merime Njegomir više nije tajna

Kada je iznenada preminula u 69. godini, o zdravstvenim tegobama Merime Njegomir nije se znalo mnogo osim da je izgubila bitku sa rakom pankreasa. Drama slavne pevačice počela je u aprilu prošle godine, nakon što je osetila nesnosne bolove u stomaku.

U ekskluzivnoj ispovesti za magazin Story Merimina najstarija ćerka Ljubica prvi put govori o lavovskoj borbi svoje majke za život.

‒ Stomak je počeo mnogo da je boli u aprilu, išla je kod doktora koji ju je lečio od helikobakterije, koju je posledično dobila od korone. Radila je ultrazvuk i sve je bilo u redu. Nekoliko puta je pitala doktora da uradi magnetnu rezonancu jer se žalila da je “čudno” boli. Bila je vrlo intuitivna, rekla mi je da se pribojava da se radi o pankreasu. Ali smatrali smo da doktori, koji su mislili da nema potrebe da se zrači magnetnom rezonancom, znaju najbolje. Kad su bolovi postali toliko jaki da nije mogla da jede, bez konsultacije sa lekarom otišla je da uradi magnetnu rezonancu i dobila je dijagnozu.

Na pitanje kako je tekla terapija Ljubica je za Story ispričala:

‒ Tad je krenuo jedan rolerkoster ili vihor u kome ni mi ni ona nismo znali šta da radimo od raznih informacija. Svi lekari su posle dijagnoze prognozirali brz kraj jer se mama kasno javila. Bili su pesimistični. Mi smo mislili da će uspeti da se izbori. Sve smo probali. Njoj je bilo loše tokom druge hemioterapije, tada se sve pogoršalo, dobila je bakteriju od koje joj se razvila sepsa. Neki doktori su rekli da je ta bakterija u skladu s bolešću, ali dobila ju je u bolnici. Na kraju je zbog bakterije dobila sepsu i zbog nje preminula.

Poslednje dane života Merima Njegomir provela je u bolnici. Tri dana pred smrt Ljubica i njene sestre doslovno su je otele iz jedne i odvele je u drugu zdravstvenu ustanovu. Nažalost, spasa nije bilo.

‒ Od početka je moglo sve da bude bolje. Od početka je lečena helikobakterija. Kažu da rak pankreasa počne da boli tek kada se potpuno razvije. Činjenica je da je ona pet meseci svakodnevno išla kod lekara tražeći rešenje za bolove koje je imala. To je bio prvi put da se posvetila nekom svom bolu, i to aktivno, ranije nije išla kod lekara zbog bolova. Lečila se kod jednog eminentnog beogradskog doktora. Računala je da on zna, ali, eto, on nije znao ili nije video. Imala je pet različitih dijagnoza svog stanja dok nije otkriven kancer – ispričala je Ljubica.