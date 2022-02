Oljina i Mišina ljubavna priča odvijala se filmskom brzinom, život ih je spojio na neočekivanom mestu: Nije mi bilo baš svejedno

Miodrag i OIivera oduševljavaju javnost

Iako se bave istim poslom i godinama su znali jedno za drugo, glumce Miodraga Dragičevića i Oliveru Bacić spojila je muzika. Od trenutka upoznavanja sve se odvijalo filmskom brzinom, za manje od godinu su se venčali i dobili ćerku Vasiliju.

Instagram

U intervjuu za novi broj magazina Gloria Miša i Olja sećaju se sudbinskog susreta.

‒ Nas dvoje smo se znali iz viđenja, povremeno bismo se našli u istom društvu, ali taj sudbonosni momenat prepoznavanja dogodio se u muzičkom studiju. Onog sekunda kad je ušao nekako sam znala da je on prava osoba za mene. Moram priznati da sam se malo uplašila, nije mi bilo baš svejedno. Svi mi imamo intuiciju i kad ti se dogodi nešto tako veliko, uplašiš se jer to ne očekuješ – ispričala je Olivera. Miodrag se nadovezao:

‒ Pogledao sam je i odmah znao da je neverovatna. Stvari su se zatim nizale spontano. Valjda to mora tako, da ti se desi u trenutku ili se ne desi uopšte. Vreme je relativna stvar.

Instagram

Miodrag i Olivera odlično su se snašli u ulozi roditelja

Od 9. novembra centar Miodragovog i Oliverinog sveta je devojčica Vasilija. Odlično se snalaze kao mladi roditelji.

‒ Neispavani smo, ali nam je super, brzo smo učili. U početku nijedno od nas dvoje nije znalo da promeni pelenu, a sada nam je to prešlo u rutinu. Beba svakog dana nauči nešto novo, a i mi zajedno sa njom. Sve troje rastemo i razvijamo se – kaže Olivera za Gloriju.

Instagram

‒ Učestvujem u svemu, od menjanja pelena i hranjenja do kupanja bebe. Volim da znam baš sve oko nje, i ako treba, nunam i nosim i po celu noć jer znam da će Olja obaviti sve ostalo. Sve radimo zajedno i dobar smo tim, ponekad je uspavljujemo čitavu noć. Olja me tera da spavam, ali ne želim, pa pružamo podršku jedno drugom, jedno nosi Vasiliju, a drugo popije kafu da ostane budno, i tako ukrug. Ako sledećeg dana radim, imam probu ili predstavu, onda je dosta naporno, ali mislim da se čoveku bioritam nekako prirodno podesi da može sve to da izgura. Uostalom, oboje smo mladi i imamo snage – zaključuje Miodrag.