Isti majka: Seka Sablić prvi put u javnosti sa sinom (foto)

Sin Seke Sablić prvi put pojavio se sa majkom na televiziji

Iako će u junu proslaviti 79. rođendan, legendarna glumica Jelisaveta Seka Sablić radi bez predaha. U subotu, 29. januara, na sceni novootvorenog Jevrejskog kulturnog centra „Oneg Šabat“ premijerno će odigrati predstavu „Gospođa Roza“, u kojoj igra naslovnu ulogu.

Kuriozitet vesti je da je predstavu režirao njen sin jedinac Stefan Sablić. Tim povodom njih dvoje gostovali su kod Nataše Miljković u emisiji „Novi dan“.

N1 printscreen

Čak i da ih ne povezuje isto prezime, fizička sličnost među njima toliko je izražena da se već na prvi pogled može zaključiti da su majka i sin.

Kada je diplomirao pozorišnu režiju, Stefan Sablić nastavio je školovanje na univerzitetu u Tel Avivu, a neko vreme je radio i u „Linkoln centru“ u Njujorku.

Sin Seke Sablić ponosni je otac dva dečaka

Na voditeljkino pitanje da li se izjava Seke Sablić da poštuje hijerarhiju u pozorištu, odnosno reč reditelja, odnosi i na saradnju sa sinom, Stefan je uz smeh odgovorio:

‒ Ne mogu da kažem da se ne meša, ali to čini na neki dobar način. I meša se, i ne meša se.

N1 printscreen

‒ Istinu govori, nije da me vadi ‒ podržala ga je majka. I pojasnila:

‒ Iskreno ću reći, ja sam bila drugačija. Ranije sam se nepristojno mešala, do te mere da me je, recimo, Egon Savin izbacivao sa proba. Ali, sada to ne radim. Nikad se ne bih mešala u rad reditelja. Eto, i to je jedan put kad čovek sazri.

Četrdesetpetogodišnji Stefan je otac dva dečaka, a Seka ne krije da vreme najradije provodi sa unucima koji je čine beskrajno srećnom i uvek joj izmame osmeh. Dušan Petrović