Ovo niko nije očekivao, mislili su da je drugačija: Prvi put posle Božića oglasila se Jelena Đoković, pratioci u čudu

Poruka Jelene Đoković iznenadila

„Srećan Božić svima koji ga danas slave! Mir Božji! Želim da svi budu zdravi, srećni, sigurni i zajedno sa porodicama. Volela bih da je moja porodica danas na okupu, ali uteha mi je da smo barem zdravi. I mi ćemo rasti iz ovog iskustva. Hvala vam, dragi ljudi širom sveta, što koristite svoj glas da pošaljete ljubav i podršku mom suprugu. Duboko udahnem da se smirim i nađem zahvalnost (i razumevanje) za sve što se sada dešava. Jedini zakon koji svi treba da poštujemo bez obzira gde se nalazimo je Ljubav i poštovanje drugih ljudi. Ljubav i praštanje nikada nisu greška, već moćna sila", napisala je Jelena za pravoslavni Božić 7. januara i nestala sa društvenih mreža.

Instagram

Dok je Novak vodio veliku borbu za nastup na prestižnom turniru, Jelene nigde nije bilo. Iz Melburna je Nole stigao u Srbiju, sa porodicom proslavio rođendan majke Dijane, a Jelene ponovo nigde nije bilo. Da li je sve kako treba u braku prvog reketa sveta pitaju se svi?

Prva poruka Jelene Đoković nije prošla bez komentara

I dok su svi očekivali da će Jelena Novaku putem Instagrama slati reči podrške, kao što je to do sada činila, to se nije dogodilo. Posle tačno tri nedelje poruka Jelene Đoković osvanula je na Instagramu, a pratioci su pomalo zbunjeni i u šoku.

Jelena u svojoj prvoj objavi posle kraće pauze nije spomenula Novaka, već fondaciju čiji je ona direktor.

Instagram

Da li ste ovo očekivali?