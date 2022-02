Nijedna nije kao ona: Nele Karajlić 40 godina voli samo nju, znaju se još iz školskih dana (foto)

Supruga Neleta Karajlića ne viđa se često u javnosti

„Sjetih se kako bi se sa Sanjom nalazio ispod Vladaninog nebodera, na pola puta između moje i njene zgrade, i kako bismo odatle zagrljeni, hodom na metar iznad zemlje, krenuli u uzbudljivu sarajevsku noć, ostavljajući iza sebe aleju opjevanu u pesmi 'Meteor'“, opisao je Nele Karajlić u knjizi „Fajront u Sarajevu“ dane najranije mladosti i prve romantične susrete sa devojkom Sanjom Bjelanović.

Boško Karanović

Od tada je prošlo više od četiri decenije, a Nele i Sanja su i danas zajedno. Uživaju u skladnom braku, a porodičnu sreću upotpunjuju ćerka Jana, koja je veterinar, i sin Srđan, koji je završio marketing i komunikaciju, a trenutno studira filmsku režiju.

Supruga Neleta Karajlića zarobila je njegovo srce još u školskim danima

Supruga i deca bili su i ostali Neletova najveća podrška, kako u vreme najveće slave, kada je sa „Zabranjenim pušenjem“ i bendom „No Smoking Orchestra“ obilazio svet, tako i u najtežim trenucima.

Multitalentovani umetnik pre deset godina preživeo je težak infarkt, posle čega je rešio da „povuče ručnu“ i primiri se. Danas živi na relaciji Beograd‒Koraćica, gde ima kuću sa voćnjakom o kome sam brine.

Marjan Apostolović

‒ Sanja i ja smo raja iz škole. Formiralo nas je gimnazijsko doba. U tom periodu dobijaš one karakteristike koje ti određuju ceo život. Mi smo odrasli u vremenu kada nije bilo važno da li je neko poznat ili ne. Tako smo vaspitani. Nas dvoje smo se tada zbližili, ali ako me pitate kako i zašto, ne umem da vam dam odgovor. Mislim da u životu i ljubavi ne postoji recept. Da postoji, bilo bi dosadno ‒ izjavio je Nele za magazin Glorija.

‒ Iako su fudbaleri bili veoma popularni, posebno na Koševu, gde sam odrastao, naše devojke su više volele one koji znaju da recituju Pabla Nerudu nego one koji voze 'mercedes'. Nisam postao fudbaler jer sam znao da Sanja, ona koju volim, nikada neće poći za fudbalera. Nas je zaokupljala umetnost od mladosti do danas.

Boško Karanović

Nele i njegova supruga, koja je po profesiji arhitekta, dele i ljubav prema umetnosti, a nedavno su na Dorćolu otvorili galeriju „Sanjaj“, koja ima za cilj da mladim umetnicima iz zemlje i inostranstva omogući da prikažu svoja dela.