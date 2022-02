Brak bez srećnog kraja: On je bio muž Ljubinke Klarić, sa sinom u naručju napustila je Ameriku

Bivši muž Ljubinke Klarić živi u Americi

Pre 13 godina Ljubinka Klarić spakovala je kofere i zaputila se u Ameriku. Imajući u vidu da je u to vreme radila „punom parom“, išla iz jedne predstave u drugu, njen potez je za mnoge bio neočekivan.

‒ Uvek treba prekinuti kad je najlepše. Previše sam igrala u to vreme, što je na kraju dovelo do prezasićenja. Jednostavno, pratio me je osećaj da je više kvantiteta nego kvaliteta i iz tog razloga sam rešila da napravim pauzu. Život me je odveo na neku sasvim drugu stranu, pravo u Los Anđeles ‒ pojasnila je.

Luka Šarac

Ipak, u Ameriku nije otišla „tek tako“. Tamo ju je čekao suprug Nebojša Jovanović. Zanimljiv je podatak da su se venčali u tajnosti, na Zemunskom keju. Za odlazak pred matičara znali su samo kumovi, a srećne vesti su tek kasnije podelili sa roditeljima.

Ljubinka i Nebojša u braku su bili četiri godine, od čega su zajedno proveli tek pola vremena.

Bivši muž Ljubinke Klarić i danas joj je velika podrška

Sa sinom Kostom, koji je rođen u Americi, vratila se u Srbiji kada je dečak imao nešto više od godinu dana. Nada da brak na daljinu može da opstane brzo se raspršila.

‒ Razvela sam se od Nebojše, a razlog nije ništa što se u sedamdeset posto veza ne dešava. Jednostavno, daljina je učinila svoje. On nije mogao da ostavi posao koji je tamo započeo pre nego što smo zasnovali vezu, ali divno je što smo iznedrili Kostu ‒ izjavila je lepa glumica, koja se ubrzo vratila svojoj profesiji.

Instagram

Sa bivšim suprugom, koji je finansijski konsultant, ostala je u dobrim odnosima. Kad god je u mogućnosti dolazi u Beograd da se vidi sa sinom, a i Kosta često putuje kod oca.

O Ljubinkinom emotivnom životu posle razvoda ne zna se mnogo. Sudeći po njenim izjavama, reklo bi se da je svu pažnju usmerila na sina, trudeći se da mu obezbedi bezbrižno detinjstvo.

Instagram

Na pitanje čemu ju je naučio život u Americi, u intervjuu koji je dala za HELLO! istakla je:

‒ U Ameriku sam krenula sa jednostavnom idejom, zaljubila sam se i udala. U tome nije bilo ničeg spektakularnog jer se nisam udala za holivudskog producenta, nego za običnog momka. Sve zavisi kako uredite svoj život tamo. Ako ste došli sa očekivanjima, a očekivanja se ne ispunjavaju, odlazite kao gubitnik. Ja sam se svakako vratila kao pobednik zato što sam se vratila sa Kostom. On je najbolja nagrada koju sam mogla da dobijem, on je moj „Oskar“.