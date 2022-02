Diva ne prašta: Jelena Karleuša damski, jednim klikom pokazala šta misli o Sonji Vuksanović i Sofiji Šašić

Jelena Karleuša i Sonja Vuksanović više nisu drugarice

Apsolutna laž je u pitanju. Ne želim da komentarišem te napise jer je tužba poslata na adresu gde treba, izjavila je Sofija Šašić povodom tekstova da je u navodnoj vezi sa Duškom Tošićem.

Ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović odlučna je u nameri da dokaže da se nije umešala u brak proslavljenog fudbalera i pop dive Jelene Karleuše.

Uprkos tome što se Jelena Karleuša još nije oglasila tim povodom, šta misli o celoj situaciji pokazala je jednostavnim, ali efektnim potezom – otpratila je Sonju sa Instagrama.

Dobro upućeni tvrde da se to desilo istog dana kada je došlo do incidenta između nje i Duška, posle čega je reagovala policija, a on dobio sudsku zabranu prilaska.

