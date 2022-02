Sjajan su par: Verenik Sanje Marković takođe je glumac, za venčanje imaju prelep plan (foto)

Dečko Sanje Marković njen je kolega

Mladoj glumici Sanji Marković zvezde su prošle godine bile nakonjene kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Publiku je oduševila u ulozi Gordane, supruge Tome Zdravkovića, dok ju je dečko Danilo, sa kojim je sedam godina u vezi, iznenadio vereničkim prstenom.

Instagram

‒ U maju smo otišli na kratak odmor u Ulcinj. Sedeli smo na plaži i pričali o nekim svakodnevnim stvarima, ja sam bila u džemperu i farmerkama, nisam ni slutila da treba da se doteram. (smeh) On je prethodno zakopao prsten i dok smo ćaskali polako je razgrtao pesak dok se nije pojavila kutijica. Kasnije mi je priznao da ga je kupio nekoliko meseci ranije, ali je čekao pravi trenutak da me zaprosi. Mislim da je prsten čuvao u kutiji od gitare, koju nikada ne otvaram. Samo prebrišem prašinu kad spremam stan ‒ otkrila je Sanja za HELLO!. Instagram

Dečko Sanje Marković ima veliku želju

Scene u kojima se Goca udaje za Tomu Zdravkovića snimila je sa Milanom Marićem u Americi, a iskustvo sa seta podstaklo ju je da vereniku predloži da im na venčanju, kada za to dođe vreme, sviraju „marijači“.

Instagram

Dečka je, inače, upoznala na prvoj godini fakulteta, i od tada su nerazdvojni. Oboje su diplomirali u klasi profesora Srđana Karanovića, tako da osim životnih, dele i profesionalna interesovanja. Na pitanje kako Danilo komentariše ulogu Goce, Sanja kaže:

‒ Njemu je sve što prati taj film preemotivno. Pesma „Ponoć“ mu se mnogo dopala, odmah je skinuo akorde i sad je svakodnevno svira. Inače, oduševljen je glumcima. Rekao je da su svi senzacionalni: Milan, Petar, Tamara, Paulina... Nekako mi je bilo neprijatno da pitam: „Šta kažeš za Gocu?“ (smeh) Instagram