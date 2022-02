Ležala sam 12 dana nepokretna: Lepa Brena godinama se lavovski bori sa ozbiljnom dijagnozom

Zdravlje Lepe Brene već deset godina nije sjajno. Iako izgleda fantastično i u zavidnoj je fizičkoj formi, folk zvezda dugo se bori sa trombozom. Od kada se suočila sa ovom dijagnozom, povela je računa o sebi, zdravo se hrani i redovno trenira.

ATA Images

‒ Odavno sam naučila da probleme treba rešavati hladne glave. Nisam paničar. Kada sam se sa trombozom susrela prvi put, sve sam proučila i bila sam redovan pacijent. Navikla sam tako da živim, znam šta ne smem da pijem i jedem i kako moj život treba da se odvija prema zdravstvenim pravilima. Naučila sam da živim po pravilima i da budem srećna... Vakcinisala sam se jer je to apsolutna kategorija zaštite i bez nje nema putovanja niti komunikacije. Svet živi i funkcioniše po pravilima i mi moramo da se uklopimo u njih – ispričala je Lepa Brena nedavno za „Story“.

Andreja Damnjanović

Da sa njenim zdravljem nešto nije kako treba pevačica se uverila kada je na jednom koncertu primetila da joj ruka postaje ljubičastoplava. Hitno je hospitalizovana i operisana na Vojnomedicinskoj akademiji.

‒ Nije mi palo na pamet da bi trebalo da prekinem koncert, prebacila sam mikrofon u levu ruku, a desnu podigla i ona je dobila normalnu boju. Čim sam se vratila u Beograd otišla sam na VMA na pregled krvnih sudova gde su mi konstatovali totalno začepljenje vene suklavije i potpazušne vene desne ruke. Bila sam na terapiji, ležala sam faktički nepokretna 12 dana, sa rukom koja je stajala u jednom položaju, tu su me hranili, pojili, to mi je bilo prvih 12 dana nekakvog odmora gde su, zahvaljujući zaista velikom timu stručnjaka na VMA, uspeli da mi saniraju i da mi se otvori 70 odsto suklavije i 100 odsto potpazušne vene. Bio je to prvi moj susret sa trombofilijom. Bila sam u šoku ‒ ispričala je.

Andreja Damnjanović

Od tada je usporila tempo i promenila način ishrane. Jede isključivo ribu, bareno meso, ali bez prasetine i jagnjetine, voće, povrće i sve to bez hleba. Jedino što sebi nije uskratila su čaša ili dve vina, uz to redovno vežba.